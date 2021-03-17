Игорь Руденя и руководство АО «Пикалёвская сода» обсудили вопросы по развитию сотрудничества в сферах промышленности и туризма

17 марта Губернатор Игорь Руденя провёл рабочую встречу с генеральным директором АО «Пикалёвская сода» Максимом Волковым. Обсуждались вопросы сотрудничества тверского региона с компанией в сферах промышленного производства, туризма, здравоохранения.

Игорь Руденя подчеркнул: регион готов оказать необходимое содействие в реализации проектов компании на территории Тверской области.

В 2019 году компания «Пикалёвская сода» инвестировала более 700 млн рублей в покупку и модернизацию стекольного завода в Твери, было создано 450 рабочих мест.Сегодня предприятие производит стекольную продукцию для пищевого использования, работает цех по декорированию стеклянных бутылок.

В настоящее время «Пикалёвская сода» реализует проект по дальнейшему развитию предприятияс объёмом инвестиций 2,5 млрд рублей и созданиемдополнительных 150 рабочих мест.

Расширение стекольного производства в Твери проводится в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между Правительством Тверской области и АО «Пикалёвская сода» на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году.

Также на рабочей встрече стороны рассмотрели вопросы комплексного развития территории рекреационного кластера «Экопарк Отель Колкуново» в Кимрском районе.Горизонт реализации проекта – до 2029 года. Предполагаемый объём инвестиций - порядка 579 млн рублей. Основными объектами кластера станут гостиничные комплексы, зоны активного отдыха, автокемпинг, экопоселение.

Участники встречи обсудили имущественные, земельные и другие вопросы, связанные с реализацией планов компании.

В рамках сотрудничества с тверским регионом предприятие также намерено внести вклад в развитие здравоохранения региона и передать Верхневолжьюмагнитно-резонансный томограф. Оборудование планируется установить в первичном сосудистом отделении городской больницы № 6 города Твери.

В состав АО «Пикалёвская сода» входят различные производства и подразделения, изготавливающие кальцинированную соду, карбонат калия, сульфат калия, цемент, стеклотару. Продукция предприятий используется в стекольной промышленности, производстве бытовой химии, удобрений, экспортируется в США, Англию, Германию,Польшу, Чехию, Индию, ОАЭ, Индонезию, Турцию, Саудовскую Аравию, Испанию и другие страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области