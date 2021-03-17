В Тверской области дети с особенностями здоровья проходят реабилитацию в домашних микроцентрах

В 2021 году в Тверской области продолжена начатая в 2020-м работа по развитию домашних реабилитационных микроцентров (ДМРЦ) для детей с ограниченными возможностями здоровья. Новая технология была внедрена в прошлом году в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями города Торжка. В этом году ее стали использовать ещё три семьи.

Домашний реабилитационный микроцентр предназначен для оказания помощи семьям, воспитывающим детей с нарушениями в развитии, которые не могут посещать реабилитационный центр.

Поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, создание комфортных условий для их жизни – важнейшая часть социальной политики Правительства Тверской области. По мнению Губернатора Игоря Рудени, социализации детей с ограничениями по здоровью, поддержке их семей должно уделяться самое пристальное внимание.

ДМРЦ – это проведение комплекса реабилитационных мероприятий на дому в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребенка-инвалида. В 2020 году в Тверской области было открыто три таких центра.

Все семьи получили безвозмездно во временное пользование комплект необходимого оборудования, родители прошли обучение по его использованию.

За каждой семьёй закреплён куратор-специалист, который контролирует процесс реабилитации и абилитации детей в домашних условиях и оказывает консультативную помощь родителям, принимающим в процессе активное участие.

Занятия, которые проводятся в игровой форме, дети воспринимают с удовольствием. Как отмечают организаторы ДМРЦ, один из самых важных показателей эффективности создания таких центров - положительная динамика в развитии, которая наблюдается у всех детей, прошедших курс реабилитации в домашних условиях.

Пресс-служба Правительства Тверской области