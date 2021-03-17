Тверской государственный технический университет на «Стартап-туре» в Твери представил четыре проекта

Проректор по научной и инновационной деятельности, декан инженерно-строительного факультета Тверского государственного технического университета Алексей Артемьев подчеркнул значимость всероссийского «Стартап-тура», который сегодня проводится в Твери Инновационным центром «Сколково».

«Такие авторитетные площадки необходимы, в том числе, для популяризации научно-технологической деятельности. Наш вуз представляет на «Стартап-туре» четыре проекта в сфере IT, химических и биотехнологий. Участие в конкурсе технологических проектов – это мобилизация студентов и коллектива преподавателей, это хороший опыт практико-ориентированной работы. У студентов есть возможность заявить о себе потенциальным работодателям или инвесторам. А реальный сектор экономики получает новые идеи, на базе которых могут быть созданы новые виды продукции или существенно усовершенствованы технологические процессы», – отметил Алексей Артемьев.

Напомним, 17 марта в Твери в онлайн-формате проходит всероссийский «Стартап-тур». Это масштабное событие в сфере технологического предпринимательства организовано Инновационным центром «Сколково». Участников «Стартап-тура» поприветствовал губернатор Игорь Руденя.

«Высокотехнологичным производством, которое связано с развитием общества и личности, занимаются молодые и инициативные люди, которые по-новому мыслят. Мы понимаем, что важно поддерживать это направление развития. Мы снизили в 3 раза размер налоговых ставок для предприятий, которые работают в сфере IT-технологий, создали Центр государственной поддержки бизнеса, в том числе высокотехнологичных компаний», – подчеркнул Игорь Руденя.

На церемонии закрытия будут объявлены финалисты регионального конкурса технологических проектов StartupTour. В полуфинал вышли команды из Твери, Редкино, Москвы и Смоленска. От столицы Верхневолжья в полуфинал конкурса вышли 12 инновационных проектов, представленных как образовательными организациями – детским технопарком «Кванториум», ТвГУ и ТвГТУ, так и компаниями – «ТЖБИ – 4», «Русский свет», ИП Гудков, «Сантехник-Ф» и другими. Финалисты получат приглашения на крупнейшую в России и СНГ стартап-конференцию StartupVillage, а победителю достанется денежный приз в размере 300 тысяч рублей.