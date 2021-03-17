Содержание региональных автодорог Тверской области находится на ежедневном контроле

В Верхневолжье ежедневно проверяется состояние региональных дорог. Качество содержания контролирует Дирекция территориального Дорожного фонда Тверской области. С начала 2021 года подрядным организациям выдано 188 предписаний об устранении недостатков. В основном они касались расчистки автодорог от снега, обработки их песчано-соляной смесью. Все замечания устранены.

«Важно обеспечить эффективную систему контроля за работой подрядных организаций по содержанию дорог. Чтобы независимо от погодных условий состояние дорог отвечало всем требованиям безопасности», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В рамках государственных контрактов за содержание региональных автодорог в Тверской области отвечают восемь дорожно-эксплуатационных организаций: ГУП «Торжокское ДРСУ», ООО «Дорсервис», ООО «Калязинское ДРСУ», АО «Рамешковское ДРСУ», ГУП «Бологовское ДРСУ», АО «Торопецкое ДРСУ», ООО «Прогресс», ООО «Бежецкая дорожная компания». Подрядные организации обслуживают дорожную сеть общей протяженностью 9128 км.

Содержание автомобильных дорог - это комплекс мероприятий по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда транспорта. Он выполняется в течение всего года. Зимой дороги расчищают от снега и обрабатывают противогололедными материалами. Летом - выполняют мелкие ремонты, укрепление обочин, скашивание травы, планировку гравийных автодорог, замену дорожных знаков, нанесение дорожной разметки.

Диспетчерская служба Дорожного фонда отслеживает ситуацию на автодорогах и координирует действия подрядных организаций в круглосуточном режиме. О затруднениях движения транспорта на автодорогах регионального и межмуниципального значения можно сообщать по телефонам 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.

Что касается гарантийных объектов, то их обследование проведут при наступлении благоприятных погодных условий. Проверят все участки автодорог, отремонтированные в 2020 году. Обнаруженные недостатки подрядчик должен будет устранить за свой счет в кратчайшие сроки.

Пресс-служба Правительства Тверской области