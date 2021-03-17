Герман Кичатов: «Участие в «Стартап-туре» – хороший повод рассказать о Твери»

Член Общественной палаты Тверской области Герман Кичатов отметил, что участие компаний и научных коллективов Верхневолжья во всероссийском «Стартап-туре», который сегодня проводит в Твери Инновационный центр «Сколково», – это хорошая возможность представить производственный и научный потенциал региона.

«В течение дня слежу за онлайн-трансляцией «Стартап-тура». На мой взгляд, организаторы выбрали очень удобный формат. Он позволяет максимально расширить географию участников. Приятно, что 12 из 15 проектов, которые сегодня заявлены на конкурс, – из Тверской области. Это прекрасный повод рассказать о Твери, о нашем регионе всей России. Считаю, что подобные проекты очень полезны. Они помогают региональным технологическим компаниям увидеть себя со стороны и тем самым обрести ценные лайфхаки по своему дальнейшему развитию и продвижению», – отметил Герман Кичатов.

Напомним, 17 марта в Твери в онлайн-формате проходит всероссийский «Стартап-тур». Это масштабное событие в сфере технологического предпринимательства организовано Инновационным центром «Сколково». Участников «Стартап-тура» поприветствовал губернатор Игорь Руденя.

«Высокотехнологичным производством, которое связано с развитием общества и личности, занимаются молодые и инициативные люди, которые по-новому мыслят. Мы понимаем, что важно поддерживать это направление развития. Мы снизили в 3 раза размер налоговых ставок для предприятий, которые работают в сфере IT-технологий, создали Центр государственной поддержки бизнеса, в том числе высокотехнологичных компаний», – подчеркнул Игорь Руденя.

На церемонии закрытия будут объявлены финалисты регионального конкурса технологических проектов Startup Tour. В полуфинал вышли команды из Твери, Редкино, Москвы и Смоленска. От столицы Верхневолжья в полуфинал конкурса вышли 12 инновационных проектов, представленных как образовательными организациями – детским технопарком «Кванториум», ТвГУ и ТвГТУ, так и компаниями – «ТЖБИ – 4», «Русский свет», ИП Гудков, «Сантехник-Ф» и другими. Финалисты получат приглашения на крупнейшую в России и СНГ стартап-конференцию Startup Village, а победителю достанется денежный приз в размере 300 тысяч рублей.