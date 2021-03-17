Александр Грицай: «Стартапам важно получить обратную связь»

Генеральный директор тверской IT-компании «Инжэниус Тим» Александр Грицай считает, что всероссийский «Стартап-тур», который сегодня проводится в Твери Инновационным центром «Сколково», – это хорошая площадка для молодых технологических компаний.

«Для стартапов важно не вариться в собственном соку, а получить обратную связь, рекомендации по стратегии развития компании от внешних авторитетных экспертов как регионального, так и федерального уровней. «Стартап-тур» – это хорошая площадка для первичной экспертизы», – отметил Александр Грицай.

Предприниматель также подчеркнул, что именно такой подход региональной власти к стартаперам несколько лет назад помог ему начать собственный бизнес. А система мер имущественной и финансовой поддержки позволили оперативно сформировать материально-техническую базу и собрать команду.

«В Тверской области реализуется много мер поддержки бизнеса, в том числе налоговые льготы для IT-компаний. Видно, что развитие этого сектора является для региона одним из приоритетов», – считает Александр Грицай.

Он также позитивно оценил планы по созданию в Тверской области IT-технопарка, который позволит сформировать среду для творческого общения, экспертных и деловых контактов представителей отрасли.

Напомним, 17 марта в Твери в онлайн-формате проходит всероссийский «Стартап-тур». Это масштабное событие в сфере технологического предпринимательства организовано Инновационным центром «Сколково». Участников «Стартап-тура» поприветствовал губернатор Игорь Руденя.

«Высокотехнологичным производством, которое связано с развитием общества и личности, занимаются молодые и инициативные люди, которые по-новому мыслят. Мы понимаем, что важно поддерживать это направление развития. Мы снизили в 3 раза размер налоговых ставок для предприятий, которые работают в сфере IT-технологий, создали Центр государственной поддержки бизнеса, в том числе высокотехнологичных компаний», – подчеркнул Игорь Руденя.

На церемонии закрытия будут объявлены финалисты регионального конкурса технологических проектов Startup Tour. В полуфинал вышли команды из Твери, Редкино, Москвы и Смоленска. От столицы Верхневолжья в полуфинал конкурса вышли 12 инновационных проектов, представленных как образовательными организациями – детским технопарком «Кванториум», ТвГУ и ТвГТУ, так и компаниями – «ТЖБИ – 4», «Русский свет», ИП Гудков, «Сантехник-Ф» и другими. Финалисты получат приглашения на крупнейшую в России и СНГ стартап-конференцию Startup Village, а победителю достанется денежный приз в размере 300 тысяч рублей.