Тверская область праздничными мероприятиями отметит воссоединение Крыма с Россией

18 марта Тверская область отметит седьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией. В честь этого знаменательного события в Верхневолжье пройдёт порядка 80 мероприятий. Предполагается участие представителей Севастополя в онлайн – формате.

«Это важнейшая дата в новейшей истории нашей страны. Сегодня в составе Российской Федерации Республика Крым и город Севастополь уверенно развиваются, восстанавливают и наращивают экономический, социальный, культурный, туристический потенциал», – считает Губернатор Игорь Руденя.

18 марта жителей Верхневолжья приглашают принять участие в интеллектуальной игре-викторине «Крымская весна. Вхождение в родную гавань». Она начнется в 15:00 дистанционно на интернет-площадке MyQuiz по ссылке: https://myquiz.ru/p/184417.

В этот же день в 13:00 в Твери в библиотеке имени С. Дрожжина пройдет презентация альбома о Севастополе, а также показ фильма «Рядовое отечество». Участие в мероприятии примут тверские школьники. Мероприятие организовано благотворительным фондом «Имени сестры милосердия Екатерины Бакуниной».

В муниципальных бюджетных учреждениях культуры и библиотеках областной столицы 18 марта пройдут тематические программы, фотовыставки, акции, виртуальные книжные выставки и экскурсии, викторины, вечера поэзии, патриотические квесты.

Ряд мероприятий состоится в районах Верхневолжья. Так, в Вышнем Волочке и посёлке Красномайский Вышневолоцкого городского округа пройдёт акция «Крым, мы вместе!», в Торопце – Всероссийская музыкальная акция «Мы вернулись домой» и фотовыставка «Крым в наших сердцах», в школах Старицкого района запланированы классные часы, в библиотеках Удомельского городского округа – выставки соответствующей тематики.

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии. За вхождение республики в состав России высказались более 90% пришедших на участки крымчан. 18 марта Президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации. 21 марта Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о присоединении Крыма и Севастополя к России, а также федеральный конституционный закон о процедуре их вхождения в состав России.

Пресс-служба Правительства Тверской области