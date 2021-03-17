Тверская область вошла в ТОП-20 регионов с наиболее низким уровнем безработицы

Тверская область заняла 15-е место в рейтинге регионов по уровню безработицы и, таким образом, вошла в число субъектов с наименьшими показателями по итогам ноября 2020 года – января 2021 года. Исследование, основанное на данных Росстата, опубликовано на сайте РИА Рейтинг.

Как следует из рейтинга, уровень безработицы в Тверской области за указанный период составил 4,5% по методологии Международной организации труда. Это ниже, чем соответствующий показатель в среднем по России (5,9%).

В Верхневолжье уделяется большое внимание трудоустройству населения. За 2020 год при поддержке службы занятости трудоустроено свыше 20900 жителей региона. По словам губернатора Игоря Рудени, для Правительства Тверской области в период непростой эпидемиологической ситуации приоритетом стало создание условий для стабильной деятельности предприятий, сохранение рабочих мест. По поручению Президента Владимира Путина были расширены меры поддержки граждан, временно оставшихся без работы. Принятые решения позволили сохранить стабильную ситуацию на рынке труда Верхневолжья.

Занятость населения стала одной из тем рабочей встречи Президента РФ Владимира Путина и губернатора Игоря Рудени в декабре 2020 года. Глава государства отметил, что уровень безработицы в Тверской области ниже, чем в среднем по стране, назвав это положительной динамикой.

На заседании Президиума Правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя 12 февраля, утвержден комплекс мероприятий, направленных на увеличение количества трудоустроенных жителей региона. В их числе стимулирование предпринимательской активности граждан. Всего за последние пять лет в Верхневолжье создано 7400 новых рабочих мест.

По информации Главного управления по труду и занятости Тверской области, наиболее востребованными на рынке труда региона являются специалисты инженерно-технического профиля, а также рабочие специальности: слесари, электрогазосварщики, электрики, токари, механик, слесарь-ремонтник, оператор технологических установок, электромонтеры. Также значительное количество вакансий предлагается в сферах здравоохранения, спорта, социального обеспечения. Востребованы кадры в строительстве, транспортной отрасли, образовании, сферах продаж, бытового обслуживания и других.

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