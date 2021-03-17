Николай Баженов: «Вакцина защитит от различных штаммов коронавируса»

Кандидат медицинских наук Николай Баженов рекомендует жителям Верхневолжья сделать прививку от коронавируса.

«В Тверском государственном медицинском университете большое количество сотрудников уже вакцинировались. Не зафиксировано ни одного случая тяжелых побочных действий. Коллеги-иммунологи говорят, что у человека, переболевшего коронавирусом, формируется иммунитет от того штамма вируса, от которого он заразился. А человек вакцинированный имеет иммунитет от различных штаммов вируса, циркулирующих на сегодняшний день. Поэтому рекомендую всем сделать прививку», – сказал Николай Баженов.

Напомним, массовая вакцинация проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Как отмечал губернатор Игорь Руденя, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

На данный момент в регионе прививку сделали 61 829 человек – это 92,6% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 16 марта, вакцинировались 1276 человек. В федеральный регистр внесена информация о 57 279 вакцинированных гражданах.

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области.

Продолжают работу выездные прививочные бригады. Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

По словам специалистов, в первую очередь вакцинироваться должны те, кто подвержен наибольшему риску заражения: работники медицинских, образовательных и социальных организаций. Кроме того, прививка необходима людям с хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом.