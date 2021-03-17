На «Стартап-туре 2021» в Твери определят лучшие региональные технологические проекты

17 марта в Твери в онлайн-формате проходит всероссийский «Стартап-тур» – масштабное событие в сфере технологического предпринимательства, организованное Инновационным центром «Сколково». Участников «Стартап-тура» поприветствовал Губернатор Тверской области Игорь Руденя. Участие в образовательных сессиях принял председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, председатель Совета директоров Skolkovo Ventures Пекка Вильякайнен.

«Высокотехнологичным производством, которое связано с развитием общества и личности, занимаются молодые и инициативные люди, которые по-новому мыслят. Мы понимаем, что важно поддерживать это направление развития. Мы снизили в 3 раза размер налоговых ставок для предприятий, которые работают в сфере IT-технологий, создали Центр государственной поддержки бизнеса, в том числе высокотехнологичных компаний», – подчеркнул Игорь Руденя.

«Я рад отметить, что Тверская область активно занимается инновационной деятельностью, что в регионе есть венчурный фонд, способствующий этому процессу, есть решения по льготной поддержке инновационных компаний, принятые на региональном уровне. Среди участников "Сколково" пока только шесть проектов из Тверской области, но я уверен, что после Стартап-тура число резидентов увеличится. Мы готовы предоставлять весь арсенал поддержки со стороны "Сколково" коллегам из Тверской области», - сказал Председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

Во время «Стартап-тура» представители Правительства Тверской области и Фонда «Сколково» запланировали еще один визит специалистов Фонда для разработки дополнительных мер поддержки инновационных компаний Верхневолжья. В частности, планируется обсудить открытие на территории региона представительства Фонда, которое сможет оказывать необходимую помощь местному бизнесу, а также участие Фонда «Сколково» в реализации проекта по созданию IT-технопарка в Тверской области.

В рамках программы «Стартап-тура» в Твери прошли дискуссии на темы «Технологические тренды. Стартапы как драйвер инновационного развития корпораций», а также «От идеи до бизнеса. Экосистема Сколково в помощь стартапу. История успеха для стартперов».

«Я объехал со «Стартап-туром» более 100 городов и знаю, что во всех российских регионах есть молодые амбициозные команды с горящими глазами и желанием завоевать мир. С помощью цифровых технологий возможно создать международную компанию, не покидая родной город. При поддержке местных властей, бизнеса и университетов практически каждый регион может сегодня «вырастить» на своей территории множество успешных стартапов», – рассказал Председатель Совета директоров Skolkovo Ventures Пекка Вильякайнен.

На церемонии закрытия будут объявлены финалисты регионального конкурса технологических проектов Startup Tour. В полуфинал вышли команды из Твери, Редкино, Москвы и Смоленска.

От столицы Верхневолжья в полуфинал конкурса вышли 12 инновационных проектов, представленных как образовательными организациями – детским технопарком «Кванториум», ТвГУ и ТвГТУ, так и компаниями – «ТЖБИ – 4», «Русский свет», ИП Гудков, «Сантехник-Ф» и другими. Среди проектов робототехнический набор с элементами искусственного интеллекта «Роршах», ресурсосберегающая технология для фармацевтической отрасли, сухая облегченная коррозионностойкая строительная смесь для создания и ремонта декоративных элементов и другие разработки.

Финалисты получат приглашения на крупнейшую в России и СНГ стартап-конференцию Startup Village, а победителю достанется денежный приз в размере 300 тысяч рублей.

Startup Tour – самый масштабный проект в России, направленный на развитие культуры технологического предпринимательства и выявление в регионах перспективных инновационных стартапов. С 2011 года он побывал более чем в 100 городах, эксперты рассмотрели свыше 15 000 заявок, поданных на конкурс. В 2021 году Startup Tour проходит онлайн, охватив девять городов – Тверь, Уфу, Самару, Петропавловск-Камчатский, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Краснодар, Томск, Мурманск.

Пресс-служба Правительства Тверской области