Жителей Тверской области приглашают посмотреть киноленту о верности, дружбе и семейных ценностях

С 18 марта жители Тверской области в кинотеатрах смогут увидеть новую киноленту «Пальма», предназначенную для детского и семейного просмотра. Фильм создан при поддержке Министерства культуры РФ и Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии.

Фильм основан на реальных событиях, происходивших в 1970-е годы с собакой по кличке Пальма, и рассказывает о верности, дружбе, семейных ценностях, ответственности.

В российский прокат фильм должен был выйти летом 2020 года, но из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, премьера была перенесена на весну 2021 года.

Режиссер картины - Александр Домогаров (младший), в ролях известные российские актёры – Виктор Добронравов, Владимир Ильин, Евгения Дмитриева, Ян Цапник и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области