Сергей Козлов: «После массовой вакцинации вирус уйдет из нашей жизни»

Министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов в интервью телеканалу «Россия 24» Тверь отметил, что единственным эффективным оружием против коронавирусной инфекции остается массовая вакцинация.

«Вирус уйдет из нашей жизни, станет менее опасным, когда будет вакцинировано не менее 60% населения. От каждого из нас зависит, как долго мы будем носить маски и бояться друг друга», – сказал Сергей Козлов.

По словам министра, несмотря на динамичное снижение заболеваемости ковидом, нагрузка на инфекционные госпитали, реанимационные палаты еще высока. Массовая вакцинация позволит перевести вирус из категории пандемии в статус сезонного заболевания.

Сергей Козлов отметил, что практика наблюдений за пациентами, прошедшими оба этапа вакцинации, показывает: привитые люди в случае заболевания переносят его значительно легче.

«Если вирус попал в организм привитого человека, то болезнь уже не развивается по критическому сценарию – с цитокиновым штормом, реанимацией. Такие пациенты не болеют в тяжелой форме и не умирают от ковида. Вакцинация – это единственное эффективное оружие против коронавируса», – считает министр.

Он сообщил, что привился сам и убедил вакцинироваться своих родных и друзей. Это позволяет чувствовать себя в большей безопасности. При этом Сергей Козлов подчеркнул, что в период пандемии вакцинированным гражданам по-прежнему рекомендуется не пренебрегать средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками, антисептиками для рук, желательно ограничивать количество контактов с другими людьми. Особенно это касается времени между двумя прививками вакцины, когда устойчивый иммунитет еще не сформировался. Это произойдет лишь через две-три недели после введения второго компонента.

В телеэфире Сергей Козлов развеял несколько мифов о вакцинации. В частности, министр подчеркнул: информация о том, что прививка якобы вызывает бесплодие, является вымыслом, злонамеренным фейком от ковид-диссидентов. Также преувеличены данные о количестве противопоказаний к вакцинации.

«Не прививаются беременные, а также дети до 18 лет. А для пациентов с хроническими заболеваниями, которые в случае заражения ковидом могут вызвать неблагоприятный исход, прививка является прямым показанием», – отметил Сергей Козлов, упомянув среди таких диагнозов сахарный диабет, гипертоническую болезнь и ряд других.

Напомним, массовая вакцинация проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Как отмечал губернатор Игорь Руденя, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

На данный в регионе прививку сделали 60 553 человека – это 90,7% от общего количества вакцины, поступившей в Тверскую область. За вчерашний день, 15 марта, вакцинировались 1004 человека. В федеральный регистр внесена информация о 56 130 вакцинированных гражданах.

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области.

Продолжают работу выездные прививочные бригады. Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

По словам специалистов, в первую очередь вакцинироваться должны те, кто подвержен наибольшему риску заражения: работники медицинских, образовательных и социальных организаций. Кроме того, прививка необходима людям с хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом.