В центрах амбулаторной помощи Тверской области с начала года приняли более 14500 пациентов

В Тверской области c начала марта в центрах амбулаторной помощи (ЦАП) приняли 2956 жителей региона с признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего с января, когда в регионе начали действовать ЦАПы, медицинская помощь оказана 14559 пациентам. Вопрос функционирования центров рассмотрен на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое 16 марта провел Губернатор Игорь Руденя.

В Верхневолжье открыто 12 ЦАПов. Среди лидеров по числу принятых пациентов за прошедшие две недели – центры на базе горбольницы №5 областного клинического лечебно-реабилитационного центра и поликлиники Конаковской ЦРБ.

Удобство центров в том, что туда можно обращаться при первых признаках ОРВИ, подозрениях на заболевание коронавирусом, а также с положительным тестом на COVID-19. Пациентов осматривает специалист, оценивает тяжесть состояния, наличие дыхательной недостаточности, назначает лечение. По показаниям проводится компьютерная томография. В случае подтверждения коронавируса здесь выдаются бесплатные лекарственные препараты.

В регионе ЦАПы работают также на базе стационара Вышневолоцкой ЦРБ, в тверской городской больнице №1, в здании областного клинического кардиологического диспансера, в поликлиниках Бежецкой, Ржевской, Кимрской, Торжокской, Нелидовской, Калининской, Кашинской ЦРБ.

Центры работают ежедневно с 8:00 до 20:00 и оказывают медицинскую помощь по записи. Записаться на прием можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях - при очном обращении в регистратуру Центра.

В настоящее время в Тверской области отмечено снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. В регионе на данный момент не зарегистрировано случаев гриппа, заболеваемость ОРВИ ниже эпидпорога на 42%, в том числе этому способствует соблюдение гражданами мер санитарной безопасности – ношение масок, регулярная дезинфекция рук.

По словам специалистов, стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией поможет массовая вакцинация граждан, которая проводится по поручению Президента России Владимира Путина. На данный момент всего в регионе прививку сделали 60 553 человека – это 90,7% от общего количества вакцины, поступившей в Тверскую область.

Пресс-служба Правительства Тверской области