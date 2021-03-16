Игорь Руденя поздравил со столетием участницу Великой Отечественной войны Марию Павловну Ловягину

16 марта 100 лет исполняется участнице Великой Отечественной войны Марии Павловне Ловягиной. С вековым юбилеем жительницу Твери поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Ваши доблесть и мужество, преданное Отечеству сердце – это ориентир для современной молодежи, настоящих патриотов России. Подвиг, который совершили Вы и Ваши товарищи, все поколение победителей, наполняет нас чувством гордости за родную страну», - отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.

Мария Павловна родилась в деревне Ильино Рамешковского района. Во время войны она служила на 1-ом Прибалтийском фронте. Имеет государственные награды, в том числе орден Отечественной войны II степени, медаль «За Победу над Германией 1941-1945 годов», медаль Жукова, а также юбилейные медали.

Пресс-служба Правительства Тверской области