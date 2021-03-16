В поселке Новозавидовский восстановят уничтоженный вандалами «Сад Памяти»

Жители поселка Новозавидовский Конаковского района этой весной снова высадят сосны в центральном парке в рамках международной акции «Сад Памяти» вместо деревьев, уничтоженных вандалами на прошлой неделе. Решение принято местными активистами, которые сегодня встретились с руководством городского поселения.

«Для нас очень важно, чтобы сад был восстановлен. Жители поселка в прошлом году высаживали молодые сосенки в память о погибших героях Великой Отечественной войны и в честь 75-летия Победы. Нам очень жаль, что на свете есть те, кому помешали деревья в парке, кто своим неумным поступком надругался над исторической памятью, над нашими уважаемыми ветеранами. Надеюсь, правоохранительные органы найдут вандалов и накажут их, как положено. А мы посадим новые деревья. Пусть они станут символом добра, мира и нашего уважения к поколению победителей», – сказала член инициативной группы Любовь Гущина.

Международная акция «Сад Памяти» стартовала весной 2020 года. Её целью было высадить 27 млн деревьев в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне воинов и создать новые памятные места на патриотической карте страны. Только в Центральном федеральном округе в рамках акции высадили более 10 млн деревьев, из них 6,3 млн деревьев – в Тверской области.

«Память о Великой Победе, о мужестве нашего народа, его решающей роли в разгроме нацизма всегда будет жить в каждом новом поколении граждан России», – уверен губернатор Игорь Руденя.

В этом году Верхневолжьевновь примет участие в акции, которая будет приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны.