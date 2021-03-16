Количество лесных пожаров на территории Тверской области за пять лет снизилось более чем в 8 раз

Подготовку к пожароопасному периоду на территории Тверской области в 2021 году и на предстоящий трёхлетний период, защиту лесов, торфяных месторождений, объектов экономики и населенных пунктов от возгораний обсудили на заседании регионального Правительства, которое 16 марта провёл Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона отметил: за последние годы в Тверской области сформирована система подготовки к пожароопасному периоду. Проводится обводнение торфяников, укрепляется материально-техническая база лесозащитного противопожарного центра «Тверьлес». Например,в 2019-2020 годах по национальному проекту «Экология» закуплено 37 единиц техники.

«В результате мы действительно снизили количество пожаров, но это не является показателем того, что можно перейти в спокойный режим работы. В течение всего пожароопасного периода ситуация будет находиться на моём личном контроле, у каждого главы муниципального образования, особенно в тех районах, где существует повышенный риск возникновения лесных и торфяных пожаров», - подчеркнул Игорь Руденя.

Количество лесных пожаров за прошедшие пять лет сократилось в 8,5 раза- с 36-ти, произошедших в 2016 году, до четырёхв 2020-м. Число торфяных пожаров уменьшилось в три раза: с 9-ти в 2016 году до 3-х в 2020-ом.

В этом году обеспечивать пожарную безопасность в Тверской области будут почти 2000 сотрудников различных ведомств и порядка1000 единиц техники. Предусмотрено дополнительное привлечение сил и средств со стороны Минприроды Тверской области и МРСК. Также в случае необходимости в работу могут быть вовлечены охотпользователи и недропользователи. Кроме того, в регионе действует 201 добровольное пожарноеформирование общей численностью более 900 человек.

По поручению главы региона до начала пожароопасного периода во всех муниципалитетах проведут смотры сил и средств, опашку населённых пунктов, очистку противопожарных водоёмов, обеспечат проезд по дорогам к отдалённым поселениям.

В 2021 году запланирована прочистка 5000 км противопожарных минерализированных полос и обустройство ещё 1500 км полос, создание и ремонт 151 км лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, установка 500 стендов и аншлагов, призывающих граждан к соблюдению мер пожарной безопасности в лесах. Предусмотрена опашка свыше 2100 населённых пунктов.

Сейчас в Тверской области действуют 4 лесопожарные станции 3-го типа, каждая из них обслуживает более 1 млн гектаров лесного фонда. На пожароопасный сезон 2021 года будет создано 8 отделений лесопожарного центра. Они будут развёрнуты до 12 апреля в Вышневолоцком городском округе, Весьегонском и Оленинском муниципальных округах, Торопецком, Конаковском, Кимрском, Торжокском и Старицком районах.

Глава региона поручил обеспечить мониторинг обстановки в лесах и на торфяных месторождениях с помощью авиационного патрулирования, беспилотных летательных аппаратов, спутниковых систем, видеокамер на вышках сотовой связи.

Губернатор обозначил также важность проведения информационной профилактической работы с жителями территорий по недопущению палов сухой травы, соблюдению мер противопожарной безопасности во время отдыха на природе и при посещении лесов.



Пресс-служба Правительства Тверской области