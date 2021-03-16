Игорь Руденя поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны Виктора Павловича Боброва

16 марта 100 лет отмечает ветеран Великой Отечественной войны, житель Твери Виктор Павлович Бобров. Фронтовика по телефону поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Виктор Павлович, сердечно поздравляю вас со 100-летним юбилеем. Желаю Вам здоровья, радости. Вы у нас настоящий герой Великой Отечественной войны, легенда фронтовой разведки, участвовали в войсковых операциях на тверской земле. Мы не просто Вами дорожим, Вы – наше достояние», – обратился к ветерану Игорь Руденя.

В довоенное время Виктор Павлович работал на строительстве Куйбышевского гидроузла. Затем был начальником спецчасти в Калининском аэроклубе. Во время Великой Отечественной войны служил в специальной разведывательной группе, а затем стал помощником командира стрелкового взвода полковой разведки. Награжден Орденом Отечественной войны, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».

После войны Виктор Павлович трудился в особом строительно-монтажном управлении, в Главном управлении рыбной промышленности, был заведующим производством рыбокоптильного завода, старшим товароведом в Главрыбсбыте и главным товароведом Калининского областного треста рыбной промышленности.

Несмотря на то, что Виктор Павлович родился в Ульяновской области, он давно чувствует себя коренным тверитянином, является активным членом Совета ветеранов Центрального района Твери. В столице Верхневолжья Виктор Бобров нашел еще одно свое призвание – он мастерит макеты памятников архитектуры, культуры и истории.

Пресс-служба Правительства Тверской области