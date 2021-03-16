Роскомнадзор потребовал снять цензурные ограничения с фильма «Ржев. 500 дней в огне»

Роскомнадзор направил письмо руководству компании Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, с требованием незамедлительно снять все ограничения с документального фильма «Ржев. 500 дней в огне». Ведомство расценивает действия ресурса как цензуру и нарушение принципов свободного распространения информации.

Напомним, накануне YouTube ввел возрастные ограничения на просмотр документального фильма «Ржев. 500 дней в огне», размещенного на официальном канале российского СМИ «БелРос». Видеохостинг присвоил картине ограничение 18+ и затруднил его продвижение в сети Интернет, мотивировав решение наличием в фильме сцен насилия. Посмотреть документальную ленту теперь могут только пользователи, имеющие зарегистрированный аккаунт в соцсети и подтвердившие, что им исполнилось 18 лет.

Общественные организации Тверской области уже высказали свое возмущение по поводу введенных ограничений.

«Ограничение в просмотре фильма – это очередная попытка умалить подвиг наших героев. И мы прекрасно понимаем, почему иностранные ресурсы это делают. Считаю, что наша молодежь имеет право видеть кадры документальной хроники, знать правду о войне», – считает председатель Пролетарского районного отдела тверской городской общественной организации «Дети войны» Руфина Половецкая.

Запретительные шаги видеохостинга осудила и председатель Совета ветеранов Ржева и Ржевского района Галина Мешкова: «Считаю, что любые ограничения на достоверную информацию о Великой Отечественной войне, о Ржевской битве просто недопустимы. Наши дети, внуки, правнуки должны знать свою историю, гордиться подвигом ветеранов. Конечно, очень жаль, что западные интернет-ресурсы пошли на этот шаг».

Премьера документального фильма «Ржев. 500 дней в огне» состоялась 23 февраля на телеканале «БелРос». Картина представляет собой уникальное собрание свидетельств и документов об одном из самых кровопролитных сражений в мировой истории – Ржевской битве. В фильме рассказаны истории людей, причастных к созданию Ржевского мемориала Советскому солдату, который был открыт Президентом Владимиром Путиным 30 июня.

«Большая честь для нашего региона – иметь такой масштабный мемориал, который является собирательным и реальным образом советских солдат, отстоявших Родину и победивших фашизм. Это место имеет большой потенциал для исторического и культурного воспитания подрастающего поколения, жителей и гостей Тверской области», – считает Игорь Руденя.

Город Ржев был захвачен фашистами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находился в оккупации. С октября 1941 года по март 1943 года на подступах к Ржеву проходили кровопролитные сражения. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм. Он охватывал территорию Ржева и соседних районов Калининской и Смоленской областей. Здесь и развернулась Ржевская битва. Ржев и Ржевский район были освобождены 3 марта 1943 года.