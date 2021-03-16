Школьников Тверской области приглашают принять участие во втором сезоне конкурса «Большая перемена»

26 марта открывается регистрация участников второго сезона конкурса «Большая перемена», проходящего по национальному проекту «Образование». Тверские школьники смогут побороться за денежный приз, дополнительные баллы для поступления в ВУЗы или путевки в международный детский лагерь «Артек».

Конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он дает возможность каждому подростку раскрыть свои уникальные способности. Главный критерий отбора – наличие навыков, которые пригодятся школьникам в современном мире, в том числе умение вести коммуникацию и находить нестандартные решения в сложных ситуациях. По мнению Губернатора Игоря Рудени, в системе образования Тверской области должны быть созданы все условия для формирования у подрастающего поколения активной жизненной позиции, умения использовать полученные знания на практике.

В 2021 году организаторы конкурса расширили возможности для участников. Теперь зарегистрироваться смогут ученики не только старших классов, но и 5–7-х. Важно, что в конкурсе вместе со школьниками принимают участие их педагоги. Ребята могут сами выбрать наставников, которых пригласят к участию. Кейсовые задания для участников подготовили ведущие компании и вузы страны. Совместная работа над их решением будет способствовать укреплению доверительных отношений между учениками и учителями.

В 2020 году на протяжении восьми месяцев участники первого сезона конкурса со всей России прошли профессиональные тестирования на эрудицию, профориентацию, интеллект, получили доступ к образовательным программам и рекомендации ведущих экспертов – представителей научной, финансовой, образовательной сфер, искусства и спорта.

Конкурс проходил по девяти направлениям: журналистика и новые медиа («Расскажи о главном!»), искусство и творчество («Твори!»), экология («Сохраняй природу!»), урбанистика («Меняй мир вокруг!»), здоровый образ жизни («Будь здоров!»), наука и технологии («Создавай будущее!»), волонтерство («Делай добро!»), путешествия и туризм («Познавай Россию!»), историческая память («Помни!»). В 2021 году появится еще один вызов, посвященный развитию образовательных технологий, — «Открывай новое!».

Тверскую область в финале в 2020 году представляли шесть участников. Школьники создавали «Города будущего» по шести направлениям: «Образование», «Предпринимательство», «Искусство-Арт», «Урбанистика», «Волонтерство» и «Здоровый образ жизни».

В итоге в число лучших вошли Арина Вердибоженко (Андреапольская средняя общеобразовательная школа №1), Виктория Апостолова (Центр образования №49, г. Тверь), Денис Фадеев (гимназия №12, г. Тверь), Ванесса Жилкина (СОШ №12, г. Вышний Волочёк).

В 2020 году 300 победителей из 11-х классов получили по 1 млн рублей на оплату обучения в вузе и до пяти баллов к портфолио достижений при поступлении в вуз. 300 учеников 9–10-х классов получили по 200 тыс. рублей на дополнительное образование. Также всем 1200 финалистам конкурса вручили путевки в международный детский центр «Артек».

Топ-20 школ получили по 2 млн рублей на развитие образовательных возможностей, а педагоги, подготовившие финалистов, проходят образовательные программы в лучших центрах страны. Всего в первом сезоне конкурса приняли участие более 1 млн школьников из всех регионов России.

Национальный проект «Образование» направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования. Согласно целям нацпроекта Россия должна войти в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

Пресс-служба Правительства Тверской области