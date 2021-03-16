Прививку от коронавируса сделали свыше 60 тысяч жителей Тверской области

В Тверской области проводится массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. На данный момент всего в регионе прививку сделали 60 553 человека – это 90,7% от общего количества вакцины, поступившей в Тверскую область. За вчерашний день, 15 марта, вакцинировались 1004 человека. В федеральный регистр внесена информация о 56 130 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Один из них работает в поликлинике Максатихинской ЦРБ. Там прививку сделали свыше 640 человек.

«Никакого страха или сомнений относительно вакцинации нет. Многие знакомые уже сделали прививку, чувствуют себя хорошо. Расслабляться рано. Призываю жителей района быть ответственными и последовать моему примеру. Только вместе, только сообща мы сможем побороть этот вирус», - отметил житель района Вячеслав Сушков, который уже сделал прививку от коронавируса.

Для вакцинации жителей населённых пунктов района организованы выезды прививочных бригад.

«Кроме посёлка Труженик наши врачи выезжали в посёлок Малышево, где вакцинировали жителей Малышевского стационара для пожилых людей и инвалидов. Для того, чтобы организовать выезд врачей в отдаленные населенные пункты, нужно позвонить в Максатихинскую ЦРБ», - отметила Анна Нюремберг, главный врач Максатихинской ЦРБ.

Массовая вакцинация проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Как отмечал Губернатор Игорь Руденя, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Продолжают работу выездные прививочные бригады. Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

По словам специалистов, в первую очередь вакцинироваться должны те, кто подвержен наибольшему риску заражения: работники медицинских, образовательных и социальных организаций. Кроме того, прививка необходима людям с хроническими заболеваниями, в том числе бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом.

Пресс-служба Правительства Тверской области