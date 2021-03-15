Жители Верхневолжья возмущены ограничениями по просмотру в интернете фильма «Ржев. 500 дней в огне

Жители Тверской области и других регионов России c возмущением отреагировали на решение популярного видеосервисаYouTubeввести возрастные ограничения на просмотр документального фильма «Ржев. 500 дней в огне».Напомним, видеохостинг присвоил картине ограничение 18+, затруднив его продвижение в сети Интернет.

«Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей», – такое сообщение появляется на экране вместо фильма. Посмотреть документальную ленту теперь могут только пользователи, имеющие зарегистрированный аккаунт в соцсети и подтвердившие, что им исполнилось 18 лет.

Многие пользователи в своих комментариях под видео осудили решение администрации YouTube.

«Почему ограничения по возрасту?Это видео нужно детям показывать, чтобы знали и помнили», – пишет Виталий Медведев.

«В видео нет сцен насилия, боевых действий и т.п., но сервис покажет его только лицам старше 18 лет, уберет из рекомендаций и продвижения.Видимо, Ютуб не хочет, чтобы дети узнавали реальные факты из истории своей страны и на русском языке», – возмущается Дмитрий Матвеев.

Представители старшего поколения тоже считают введение ограничений большой ошибкой.

«Мы видели войну своими глазами без каких-либо «возрастных ограничений». Считаю, что наша молодежь имеет право видеть кадры документальной хроники, знать правду о войне. Ограничение в просмотре фильма – это очередная попытка умалить подвиг наших героев. И мы прекрасно понимаем, почему иностранные ресурсы это делают. Важно, чтобы школьники, студенты имели возможность увидеть эту картину – на классном часе, на уроках Мужества. Мы победили в Великой Отечественной войне и не должны проиграть в войне информационной», – считает председатель Пролетарского районного отдела тверской городской общественной организации «Дети войны» Руфина Половецкая.

Несправедливым решение видеохостинга назвала и председатель Совета ветеранов Ржева и Ржевского района Галина Мешкова.

«Считаю, что любые ограничения на достоверную информацию о Великой Отечественной войне, о Ржевской битве просто недопустимы. Наши дети, внуки, правнуки должны знать свою историю, гордиться подвигом ветеранов. Конечно, очень жаль, что западные интернет-ресурсы пошли на этот шаг. Что тут можно сказать? Надо развивать альтернативные отечественные источники информации, которые позволят, независимо от воли и прихоти других государств, доносить правду о войне нашему молодому поколению», – сказала Галина Мешкова.

Напомним, премьера документального фильма «Ржев. 500 дней в огне» состоялась 23 февраля на телеканале «БелРос». Эта картина – уникальное собрание свидетельств и документов об одном из самых кровопролитных сражений в мировой истории.

В фильме рассказаны истории тех людей, которые были причастны к созданию уникального Ржевского мемориала Советскому солдату, который был открыт Президентом Владимиром Путиным 30 июня.

«Большая честь для нашего региона – иметь такой масштабный мемориал, который является собирательным и реальным образом советских солдат, отстоявших Родину и победивших фашизм. Это место имеет большой потенциал для исторического и культурного воспитания подрастающего поколения, жителей и гостей Тверской области», – считает Игорь Руденя.

Фильм «Ржев. 500 дней в огне» – это история Ржевской битвы, которая в общей сложности длилась больше года. Город был захвачен фашистами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находился в оккупации. С октября 1941 года по март 1943 года на подступах к Ржеву проходили кровопролитные сражения. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм. Он охватывал территорию Ржева и соседних районов Калининской и Смоленской областей. Здесь развернулась Ржевская битва.Ржев и Ржевский район были освобождены 3 марта 1943 года.