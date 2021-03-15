Тверской региональный исполком «Единой России» возглавил Сергей Аксенов

Руководителем Тверского регионального исполнительного комитета «Единой России» назначен Сергей Аксенов. Решение принято президиумом Генерального совета партии.

Сергей Аксенов – опытный тверской политик. Ему 43 года. Имеет высшее образование. Новый руководитель регионального исполкома «Единой России» хорошо известен в управленческих кругах Верхневолжья, в том числе по его работе в исполнительных органах госвласти.

Трижды избирался депутатом Тверской городской Думы. В настоящее время занимает пост председателя постоянного комитета по вопросам местного самоуправления и регламенту, является членом постоянного комитета по бюджету и налогам городского парламента.

Жителям областного центра Сергей Аксенов хорошо знаком по работе на территории своего избирательного округа № 2. Депутат активно решает вопросы, связанные с деятельностью школ, помогает ветеранской организации, оказывает поддержку инициативным гражданам, общественным объединениям.