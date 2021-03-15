В Тверской области стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года-2021», который проводится по 5 номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья - хранитель традиций». Каждая семья-участница должна являть собой пример, достойный подражания, быть образцом взаимопонимания и поддержки.

«Семья – это основа государства и главная ценность в нашей жизни. Именно здесь формируется мировоззрение каждого человека, передаются из поколения в поколение традиции нашего народа», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Принять участие в региональном этапе конкурса может любая семья, постоянно проживающая на территории Верхневолжья не менее пяти предшествующих лет на дату подачи заявки.

В органах местного самоуправления создаются оргкомитеты, которые до 10 апреля будут заниматься сбором документов и отбором кандидатов на участие в областном этапе. Победителей определит региональный оргкомитет с 15 по 30 апреля.

В 2020 году в Тверской области учреждена ежегодная денежная премия победителям регионального этапа конкурса «Семья года» в размере 100 тыс. рублей. Это решение – одна из мер популяризации ответственного родительства, положительного опыта социально активных семей.

Победители регионального этапа будут представлены к участию во Всероссийском этапе конкурса «Семья года».

Конкурс «Семья года» является ярким масштабным событием, объединяющим лучшие семьи России. Он проводится с 2016 года. Его организаторы – Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и Министерство труда и социальной защиты РФ. По итогам конкурса формируется национальная книга-летопись, посвященная семьям-победителям в пяти номинациях.

На протяжении нескольких лет представители Тверской области после победы на региональном этапе становятся лучшими на всероссийском уровне. В 2017 году во Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Сельская семья» победила семья Боруленковых из Нелидово. В 2018 году семья Пажетновых из Торопецкого района Тверской области одержала победу в номинации «Золотая семья России», в 2019 году – семья Молчановых из Твери в номинации «Многодетная семья». В 2020 году лучшими были признаны сразу две тверские семьи: семья Акимкиных из Калининского района в номинации «Многодетная семья» и семья Киричук из Вышневолоцкого городского округа в номинации «Семья – хранитель традиций».

Пресс-служба Правительства Тверской области