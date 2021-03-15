Студенты и старшеклассники Тверской области станут участниками «Школы волонтёрства

26-27 марта в Тверибудет реализован социальный проект «Школа волонтёра «Молодежный форпост». Его участниками станут старшеклассники и студенты учебных заведений тверского региона.

Проект - победительв 2020 году конкурса грантов всероссийского конкурса молодежных инициатив. По мнению Губернатора Игоря Рудени, сегодня тверская молодежь не просто воспитана в духе патриотических ценностей, но и активно участвует в их сохранении и развитии.

Мероприятие будет проходить в образовательной и игровой формах. Программы разработаны экспертамивсероссийского конкурса молодежных инициатив Росмолодежи.

Особое внимание будет уделено командной работе, основам волонтерской деятельности, созданию уникальных проектов и мероприятий, генерации социальных инициатив, развитию у участников проекта таких компетенций, как коммуникация и личная ответственность.

Мероприятие проведут с соблюдением всех санитарно – эпидемиологических требований. Организационные взносы за участие в «Школеволонтёрства» не предусмотрены.

Контактная информация: Тропкин Даниил, тел/WA: 8-903-809-80-00, ВКонтакте: https://vk.com/dtropkin, Пенькова Елена, тел./WA: 8-916-5528173, Вконтакте: https://vk.com/elena.penkova (программный куратор проекта).

Пресс-служба Правительства Тверской области