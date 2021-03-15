На заседании Правительства Тверской области обсудят меры поддержки муниципальных образований

Предложения о системных мерах поддержки муниципальных образований Верхневолжья рассмотрят на заседании Правительства Тверской области, которое 16 марта проведет Губернатор Игорь Руденя.

Будут рассмотрены показатели муниципалитетов в области демографии, промышленного и сельскохозяйственного производства, строительства новых социальных и инфраструктурных объектов.

Правительство регионаежегодно оказывает финансовую поддержку муниципалитетам, эффективно расходующим бюджетные средства. В числе параметров оценки – 24 показателя по нескольким направлениям: обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов и бюджетов поселений, рост налоговых доходов, эффективность финансового планирования и управления муниципальными учреждениями и другие.

Также на заседании будут рассмотрена реализация проекта по созданию в городе Кувшиновотерритории опережающего социально-экономического развития, меры поддержки моногородов и другие вопросы.

Пресс-служба Правительства Тверской области