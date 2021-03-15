Эдуард Косиковский: «В Тверской области меры поддержки семей с детьми продолжают совершенствоваться»

Председатель Тверской региональной общественной организации «Союз замещающих семей» Эдуард Косиковский отмечает динамичный характер совершенствования мер государственной поддержки семей с детьми в Тверской области.

«По инициативе губернатора Игоря Рудени в Верхневолжье уже введен беспрецедентный по своим объемам пакет мер по поддержке семей с детьми. И этот комплекс продолжает динамично совершенствоваться. Свежий пример – увеличение возраста родителей, которые могут получить выплаты на погашение ипотеки при рождении детей. Важно, что глава региона делает ставку не только на развитие различных направлений системной помощи семьям, но и на повышение доступности этих мер», – отметил Эдуард Косиковский.

Напомним, Правительством Тверской области утвержден новый порядок предоставления выплат при рождении (усыновлении) детей семьям, приобретающим жилье в ипотеку. От 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей смогут получить родители, возраст которых не превышает 35 лет, а многодетных – 40 лет. Ранее воспользоваться данной мерой поддержки могли семьи, в которых возраст одного из супругов не превышал 25 лет. С инициативой об увеличении возрастной планки в прошлом году выступил губернатор Игорь Руденя.

«Решение было принято после консультаций с молодыми семьями, проживающими на территории региона. Они отметили, что не всегда в раннем возрасте можно успеть родить троих детей. Поэтому мы увеличили возраст участников данной программы», – отметил Игорь Руденя.

По мнению главы региона, увеличение возраста получателей поддержки будет способствовать повышению рождаемости и улучшению демографической ситуации в Верхневолжье.

Единовременная выплата до 200 тыс. рублей на частичное погашение ипотечного кредита предоставляется семьям Верхневолжья, где в период действия ипотечного договора родился или был усыновлен ребенок. При рождении второго ребенка родители смогут получить на погашение ипотеки до 300 тыс. рублей, а при рождении третьего малыша – до 500 тыс. рублей.

Подробная информация о выплатах – на сайте Министерства демографической и семейной политики Тверской области.