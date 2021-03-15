Хозяйства Тверской области закупят 182 единицы новой техники в 2021 году

В Тверской области идет подготовка к весенне-полевым работам. В 2021 году на их проведение направят около 285 млн рублей господдержки. Из них 95 млн рублей предусмотрено на обновление парка сельскохозяйственных машин. Планируется, что при содействии региона аграрии Верхневолжья смогут закупить порядка 182 единиц техники.

Задачи по проведению посевной кампании поставил перед профильным региональным Министерством Губернатор Игорь Руденя на заседании Правительства Тверской области в феврале этого года.

«Весенние сельскохозяйственные работы задают темп всему году. Как мы их проведем – таких результатов и достигнем. Одна из главных задач – оперативно и своевременно довести весь объем государственной поддержки АПК до производителей, что позволит провести кампанию в оптимальные сроки», – подчеркнул тогда Игорь Руденя.

Оперативные вопросы подготовки к весеннему севу рассмотрены на состоявшемся заседании Штаба и зональном совещании, в котором приняли участие представители регионального Минсела, «Центра развития АПК Тверской области», муниципальных образований, снабженческих сбытовых компаний, а также сельхозпроизводители Верхневолжья. Особое внимание было уделено недопустимости повышения цен на горюче-смазочные материалы и минеральные удобрения.

В текущем году в регионе планируется посеять яровые, зерновые и зернобобовые культуры на площади более 72 тыс. га, лен-долгунец – 6 тыс. га, картофель – 14 тыс. га, овощи – 2,3 тыс. га, а также кормовые культуры – более 413 тыс. га. Традиционно наибольшие посевные площади расположены в Кашинском городском округе, Бежецком, Старицком, Калининском и Торжокском районах.

На сельхозпредприятиях проводится ремонт техники и оборудования, которые в ближайшее время будут проверены инспекторами Гостехнадзора. Только после проверки технического состояния машины смогут выезжать в поля для проведения необходимых работ.

Помимо технического состояния самоходных машин инспекторы Гостехнадзора проверяют удостоверения на право управления машинами, а также необходимую квалификацию водителей и механизаторов.

Проверки проводятся в два этапа: в марте и апреле осматривается техника, задействованная в весенне-полевых работах, а в июне-июле техника, необходимая для уборки урожая.

Пресс-служба Правительства Тверской области