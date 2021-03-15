В Твери стартовал математический турнир Европы 2021 года

С 15 по 20 марта в Твери проходит математический турнир Европы. В соревновании принимают участие 30 команд из Москвы, Твери, Краснодара, Тюмени, Вологды, Новосибирска, Сарова, Жуковского и Химок. Участники из европейских стран не смогли приехать в связи с эпидемиологической обстановкой. Верхневолжье в математических боях будут представлять две команды из школы №17 Твери.

Повышение качества обучения в школах, создание современной образовательной среды – направления, обозначенные Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Наша задача – обеспечить одинаковое качество жизни, образования, учебного процесса на всей территории Тверской области», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Математический бой – это соревнование двух команд в решении математических задач. Он состоит из двух частей. Сначала команды получают условия задачи, которую они должны решить за определенное время. Затем начинается бой, в рамках которого одна из команд отстаивает свое решение перед другой. Задача оппонента – найти ошибки или недостатки в решении. Выступления обеих команд оценивает жюри.

Турнир проводится в двух возрастных категориях – с 5 по 6 класс и с 7 по 8 класс. Команды состоят из 5 участников и одного руководителя, которые представляют математические школы или системы математических кружков.

Программа турнира начнется 16 марта с командной олимпиады и экскурсий. Математические бои будут проходить три дня с 17 по 19 марта. Финальный тур боев, а также закрытие турнира запланировано на 20 марта.

Пресс-служба Правительства Тверской области