В Тверской области увеличен возраст родителей, которые могут получить выплаты на погашение ипотеки при рождении детей

Правительством Тверской области утвержден новый порядок предоставления выплат при рождении (усыновлении) детей семьям, приобретающим жилье в ипотеку. От 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей смогут получить родители, возраст которых не превышает 35 лет, а многодетных – 40 лет. Ранее воспользоваться данной мерой поддержки могли семьи, в которых возраст одного из супругов не превышал 25 лет. С инициативой об увеличении возрастной планки в прошлом году выступил Губернатор Игорь Руденя.

«Решение было принято после консультаций с молодыми семьями, проживающими на территории региона. Они отметили, что не всегда в раннем возрасте можно успеть родить троих детей. Поэтому мы увеличили возраст участников данной программы», – отметил Игорь Руденя.

По мнению главы региона, увеличение возраста получателей поддержки будет способствовать повышению рождаемости и улучшению демографической ситуации в Верхневолжье.

Единовременная выплата до 200 тыс. рублей на частичное погашение ипотечного кредита предоставляется семьям Верхневолжья, где в период действия ипотечного договора родился или был усыновлен ребенок. При рождении второго ребенка родители смогут получить на погашение ипотеки до 300 тыс. рублей, а при рождении третьего малыша – до 500 тыс. рублей.

Жилье по ипотеке должно быть приобретено заявителем на территории Тверской области после 1 января 2020 года. Ребёнок в семье должен родиться в период действия ипотечного договора, то есть после 1 января 2020 года. Малыша необходимо зарегистрировать в органах ЗАГС Тверской области. При определении суммы выплаты не учитываются дети, рожденные до заключения ипотечного договора.

Для получения выплаты обязательным условием является регистрация на территории Тверской области не менее 15 лет и наличие для каждого члена семьи гражданства Российской Федерации.

Если возраст супругов до 25 лет включительно - регистрация на территории Тверской области должна составлять не менее 5 лет на день подачи документов.

6 месяцев регистрации по постоянному месту жительства (месту пребывания) достаточно для получения выплаты студентам очной формы образовательных учреждений региона, чей возраст не превышает 25 лет включительно. Также полугодовой срок регистрации в Тверской области предусмотрен для тех, чей возраст не превышает 28 лет включительно, если они осваивают по очной (заочной) форме обучения образовательные программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, ординатуре или ассистентуре-стажировке в образовательных организациях.

Заявители, претендующие на выплаты (до 35 лет и до 40 лет для многодетных), в обязательном порядке должны осуществлять трудовую деятельность, в том числе индивидуальную предпринимательскую или являться плательщиками налога на профессиональный доход. В многодетной семье может быть трудоустроен один из родителей.

В 2021 году в региональном бюджете на предоставление данной меры поддержки предусмотрено 10 млн рублей.

Полный список необходимых документов размещён на сайте Министерства демографической и семейной политики Тверской области: https://minsemya.tverreg.ru/mery-podderzhki-semey-s-detmi/rozhdenie-malysha/sotsialnaya-vyplata-pri-rozhdenii-usynovlenii-detey-molodym-semyam-priobretayushchim-zhile-s-ispolzo.

Подать документы можно через любой филиал МФЦ или посредством почтовой связи в адрес ГКУ «Центр выплат «Тверская семья» (Тверь, наб. реки Лазури, д.20, каб. 110).

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8-800-201-22- 62.

Пресс-служба Правительства Тверской области