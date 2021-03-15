Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» с темой переселения граждан из аварийного жилья

Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с планами региона до 1 сентября 2025 года переселить из аварийного жилья свыше 5000 человек. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Напомним, на прошлой неделе на заседании Правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени были рассмотрены итоги реализации Адресной программы Тверской области по переселению граждан из аварийного жилья в 2020 году. Действующая программа запущена в Тверской области в 2019-м. Она продолжает работу по сокращению аварийного жилищного фонда, которая велась с 2016 года.

До 1 сентября 2025 года из домов общей площадью 88,7 тыс. кв. метров, признанных аварийными на 1 января 2017 года, предстоит переселить свыше 5000 человек. В связи с этим губернатор Игорь Руденя обозначил задачи для регионального министерства строительства и администраций муниципальных образований: обеспечить исполнение программы по переселению жителей Тверской области из аварийного жилья в установленные сроки, контролировать каждый этап реализации, в том числе – соблюдение всех стандартов качества при строительстве домов для переселения.

Общий объём финансирования программы с 2019 по 2025 годы составляет 3,9 млрд рублей.

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.