Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 15 марта 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 118 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 33 435 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 125 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 59 549 жителей региона, за последние сутки – 197 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 612 733, в том числе за последние сутки их проведено 596.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 35 684 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1560 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

689 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 11 386

Конаковский район 2483

Вышневолоцкий городской округ 1986

Ржев 1965

Торжок 1540

Калининский район 1489

Кимры 1452

Бологовский район 964

Лихославльский район 783

Бежецкий район 762

Нелидовский городской округ 755

Осташковский городской округ 746

Старицкий район 713

Торопецкий район 693

Кашинский городской округ 686



Калязинский район 665

Весьегонский муниципальный округ 587

Максатихинский район 579

Андреапольский муниципальный округ 496

Торжокский район 454

Кувшиновский район 402

Западнодвинский муниципальный округ 372

Зубцовский район 359

Оленинский муниципальный округ 349

Спировский район 341

Рамешковский район 322

Ржевский район 282

Селижаровский муниципальный округ 260

ЗАТО Озёрный 242

Кимрский район 230

Фировский район 194

Краснохолмский муниципальный округ 171

Сонковский район 159

Бельский район 154

Лесной муниципальный округ 148

Кесовогорский район 140

Жарковский район 101

Пеновский муниципальный округ 95

Молоковский район 81

Сандовский муниципальный округ 72

Удомельский городской округ 26

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области