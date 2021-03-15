Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 15 марта 2021 г.

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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 118 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 33 435 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 125 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 59 549 жителей региона, за последние сутки – 197 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 612 733, в том числе за последние сутки их проведено 596.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 35 684 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1560 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
689 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 11 386
Конаковский район 2483
Вышневолоцкий городской округ 1986
Ржев 1965
Торжок 1540
Калининский район 1489
Кимры 1452
Бологовский район 964
Лихославльский район 783
Бежецкий район 762
Нелидовский городской округ 755
Осташковский городской округ 746
Старицкий район 713
Торопецкий район 693
Кашинский городской округ 686
Калязинский район 665
Весьегонский муниципальный округ 587
Максатихинский район 579
Андреапольский муниципальный округ 496
Торжокский район 454
Кувшиновский район 402
Западнодвинский муниципальный округ 372
Зубцовский район 359
Оленинский муниципальный округ 349
Спировский район 341
Рамешковский район 322
Ржевский район 282
Селижаровский муниципальный округ 260
ЗАТО Озёрный 242
Кимрский район 230
Фировский район 194
Краснохолмский муниципальный округ 171
Сонковский район 159
Бельский район 154
Лесной муниципальный округ 148
Кесовогорский район 140
Жарковский район 101
Пеновский муниципальный округ 95
Молоковский район 81
Сандовский муниципальный округ 72
Удомельский городской округ 26
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области