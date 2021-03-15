В Фировском районе открылся образовательный центр «Точка роста»

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В Фировском районе на базе Рождественской школы начал работу центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста». Он был создан в рамках реализации в Верхневолжье национального проекта «Образование».
«Для Тверской области реализация национального проекта «Образование» даёт возможность решить ряд ключевых вопросов развития региона. Это обеспечение доступа к качественному образованию детей и молодёжи вне зависимости от места жительства, внедрение цифровых технологий в процесс обучения и воспитания», – считает Губернатор Игорь Руденя.
На занятиях в центре будут использованы новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, благодаря которым повысится уровень освоения школьниками основных и дополнительных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей.
Для реализации проекта в Рождественской школе
на протяжении полугода велись ремонтные работы. Было поставлено необходимое оборудование и техника, а также закуплена учебная мебель.
С 2021 года в течение трех лет в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Верхневолжья, ежегодно будут открываться 90 центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста».
Обучение в центрах будет вестись по таким учебным предметам, как физика, биология и химия. Это позволит повысить качество общего образования в сельских школах, расширит возможности ребят в освоении предметов.
В каждую «Точку роста» будет поставлено необходимое компьютерное оборудование, в том числе ноутбуки, 3D принтеры, цифровые микроскопы, образовательные конструкторы для блочного программирования и механики, учебный робот-манипулятор и другое. Будут созданы лаборатории по биологии, химии, физике, физиологии, экологии и нейротехнологии.
Пресс-служба Правительства Тверской области