Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 14 марта 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 33 310 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 130 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 59 352 жителя региона, за последние сутки – 381 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 612 137, в том числе за последние сутки их проведено 1114.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 35 566 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1571 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

685 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 11 338

Конаковский район 2476

Вышневолоцкий городской округ 1980

Ржев 1956

Торжок 1539

Калининский район 1483

Кимры 1451

Бологовский район 959

Лихославльский район 781

Бежецкий район 762

Нелидовский городской округ 753

Осташковский городской округ 746

Старицкий район 713

Торопецкий район 692

Кашинский городской округ 686



Калязинский район 665

Весьегонский муниципальный округ 586

Максатихинский район 579

Андреапольский муниципальный округ 496

Торжокский район 454

Кувшиновский район 402

Зубцовский район 358

Оленинский муниципальный округ 345

Западнодвинский муниципальный округ 368

Спировский район 341

Рамешковский район 322

Ржевский район 278

Селижаровский муниципальный округ 260

ЗАТО Озёрный 238

Кимрский район 229

Фировский район 194

Краснохолмский муниципальный округ 171

Бельский район 154

Сонковский район 151

Лесной муниципальный округ 148

Кесовогорский район 140

Жарковский район 101

Пеновский муниципальный округ 94

Молоковский район 80

Сандовский муниципальный округ 71

Удомельский городской округ 26

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области