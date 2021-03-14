Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 14 марта 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 33 310 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 130 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 59 352 жителя региона, за последние сутки – 381 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 612 137, в том числе за последние сутки их проведено 1114.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 35 566 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1571 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
685 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 11 338
Конаковский район 2476
Вышневолоцкий городской округ 1980
Ржев 1956
Торжок 1539
Калининский район 1483
Кимры 1451
Бологовский район 959
Лихославльский район 781
Бежецкий район 762
Нелидовский городской округ 753
Осташковский городской округ 746
Старицкий район 713
Торопецкий район 692
Кашинский городской округ 686
Калязинский район 665
Весьегонский муниципальный округ 586
Максатихинский район 579
Андреапольский муниципальный округ 496
Торжокский район 454
Кувшиновский район 402
Зубцовский район 358
Оленинский муниципальный округ 345
Западнодвинский муниципальный округ 368
Спировский район 341
Рамешковский район 322
Ржевский район 278
Селижаровский муниципальный округ 260
ЗАТО Озёрный 238
Кимрский район 229
Фировский район 194
Краснохолмский муниципальный округ 171
Бельский район 154
Сонковский район 151
Лесной муниципальный округ 148
Кесовогорский район 140
Жарковский район 101
Пеновский муниципальный округ 94
Молоковский район 80
Сандовский муниципальный округ 71
Удомельский городской округ 26
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области