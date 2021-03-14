За 2020 год более 300 жителей Тверской области с инвалидностью устроились на работу

В 2020 году при поддержке региональной службы занятости 308 жителей Тверской области с инвалидностью устроились на работу. В регионе заквотировано более 2,3 тыс. рабочих мест для трудоустройства граждан с ограниченными возможностями здоровья, из них около 1,7 тыс. мест заняты.

В Верхневолжье из областного бюджета предоставляются субсидии работодателям, трудоустраивающим людей с ограниченными возможностями здоровья. За 2020 год на условиях возмещения затрат по заработной плате трудоустроено 15 человек, организовано наставничество при трудоустройстве 3 человек, оснащено пять рабочих мест для людей с инвалидностью.

«Для нас очень важно, чтобы людей с ограниченными возможностями здоровья можно было вовлечь в активную жизнь, чтобы они могли трудоустроиться», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В регионе создан персонифицированный реестр людей с инвалидностью, которые хотят устроиться на работу. В настоящее время в него внесены данные около 15,5 тысячи человек.

Вся работа по трудоустройству инвалидов проводится службой занятости в тесном сотрудничестве с профильными общественными организациями.

Кроме помощи в поиске работы, ведется профессиональное обучение. За прошлый год 45 человек с инвалидностью прошли профессиональное обучение и получили дополнительное образование. Перечень профессий и специальностей формируется исходя из интересов и потребностей граждан, а также наличия на рынке труда спроса на работников определенной квалификации.

Информацию о трудоустройстве граждан с инвалидностью можно получить на интерактивном портале службы занятости населения Тверской области: http://trudzan.tverreg.ru, а также государственном портале «Работа в России» http://trudvsem.ru. Банк вакансий постоянно обновляется.

По вопросам трудоустройства можно обращаться по телефону «горячей линии» Главного управления по труду и занятости населения Тверской области (4822) 47-73-93.

Пресс-служба Правительства Тверской области