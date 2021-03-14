В Тверской области проходят бесплатные занятия по скандинавской ходьбе для пенсионеров

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Тверской объединенный региональный союз специалистов оздоровительных практик «Академия здоровья» приглашает пенсионеров на бесплатные оздоровительные занятия скандинавской ходьбой. Они проходят в Парке Победы по социально-оздоровительному проекту «Подари Здоровье!» при поддержке Фонда президентских грантов.
Цель проекта - популяризация спорта и пропаганды здорового образа жизни, привлечение внимания к вопросам укрепления и сохранения здоровья.
«Развитие спорта – в числе приоритетов, обозначенных Президентом страны Владимиром Путиным, это часть национального проекта. Сегодня спорт может и должен стать образом жизни большинства людей», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Занятия проводятся по четвергам с 10:00 до 11:00 под руководством сертифицированного инструктора Международной академии скандинавской ходьбы Галины Томининой.
Записаться на занятия можно по телефону 8-904-350-92-88. Сбор участников на уроки скандинавской ходьбы у пантеона Памяти. На занятия необходимо приходить в удобной одежде и обуви без каблука.
Пресс-служба Правительства Тверской области