Чтецы-любители из 13 муниципалитетов Верхневолжье примут участие в областном конкурсе «Мы дети твои, Россия!»

13 марта 2021 года в 11.00 в Тверском областном Доме народного творчества стартовал финал XXI областного конкурса чтецов-любителей «Мы дети твои, Россия!».

В литературном состязании принимают участие чтецы - любители из Твери, Ржева, Конаково, Нелидовского и Кашинского городских округов, Весьегонского, Краснохолмского и Пеновского муниципальных округов, Бежецкого, Кесовогорского, Спировского, Фировского, Лихославльского районов.

Конкурс прохрдит в театральном зале Тверского областного Дома народного творчества по адресу: г.Тверь, площадь Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д.3.

Пресс-служба Правительства Тверской области