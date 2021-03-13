Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 13 марта 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 121 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 33 180 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 134 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 58 971 житель региона, за последние сутки – 1166 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 611 023, в том числе за последние сутки их проведено 2365.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 35 447 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1585 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

682 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 11 302

Конаковский район 2469

Вышневолоцкий городской округ 1975

Ржев 1947

Торжок 1537

Калининский район 1482

Кимры 1446

Бологовский район 959

Лихославльский район 780

Бежецкий район 759

Нелидовский городской округ 751

Осташковский городской округ 745

Старицкий район 708

Торопецкий район 687

Кашинский городской округ 686



Калязинский район 662

Весьегонский муниципальный округ 579

Максатихинский район 577

Андреапольский муниципальный округ 495

Торжокский район 454

Кувшиновский район 402

Зубцовский район 357

Западнодвинский муниципальный округ 355

Оленинский муниципальный округ 344

Спировский район 340

Рамешковский район 320

Ржевский район 278

Селижаровский муниципальный округ 260

ЗАТО Озёрный 238

Кимрский район 228

Фировский район 194

Краснохолмский муниципальный округ 171

Бельский район 154

Сонковский район 149

Лесной муниципальный округ 148

Кесовогорский район 139

Жарковский район 101

Пеновский муниципальный округ 92

Молоковский район 80

Сандовский муниципальный округ 71

Удомельский городской округ 26

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области