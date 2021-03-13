Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 13 марта 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 121 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 33 180 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 134 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 58 971 житель региона, за последние сутки – 1166 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 611 023, в том числе за последние сутки их проведено 2365.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 35 447 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1585 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
682 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 11 302
Конаковский район 2469
Вышневолоцкий городской округ 1975
Ржев 1947
Торжок 1537
Калининский район 1482
Кимры 1446
Бологовский район 959
Лихославльский район 780
Бежецкий район 759
Нелидовский городской округ 751
Осташковский городской округ 745
Старицкий район 708
Торопецкий район 687
Кашинский городской округ 686
Калязинский район 662
Весьегонский муниципальный округ 579
Максатихинский район 577
Андреапольский муниципальный округ 495
Торжокский район 454
Кувшиновский район 402
Зубцовский район 357
Западнодвинский муниципальный округ 355
Оленинский муниципальный округ 344
Спировский район 340
Рамешковский район 320
Ржевский район 278
Селижаровский муниципальный округ 260
ЗАТО Озёрный 238
Кимрский район 228
Фировский район 194
Краснохолмский муниципальный округ 171
Бельский район 154
Сонковский район 149
Лесной муниципальный округ 148
Кесовогорский район 139
Жарковский район 101
Пеновский муниципальный округ 92
Молоковский район 80
Сандовский муниципальный округ 71
Удомельский городской округ 26
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области