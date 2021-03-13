В Твери проходит праздник «Баян собирает друзей»

13 марта в ДК «Пролетарка» проходит первый областной праздник «Баян собирает друзей». Он приурочен к всероссийскому Дню баяна, аккордеона и гармоники, который отмечается в России уже более 10 лет.

Перед гостями творческого вечера выступят лауреат всероссийских и международных фестивалей и конкурсов Виктор Хохлов, руководитель народного хора «Ельничек» Валерий Кузнецов. Кроме того, прозвучит попурри из популярных песен, который исполнит народный вокальный ансамбль «Жар-птица» ДК «Пролетарка».

В концерте также принимают участие воспитанники музыкальных школ Бежецка, Вышнего Волочка, Кимр, ЗАТО Озерный и Твери, оркестр народных инструментов Тверского музыкального колледжа им. М.П. Мусоргского.

Пресс-служба Правительства Тверской области