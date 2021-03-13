Тверской объединённый музей приглашает на «масленичные» выходные

Тверской объединенный музей подготовил для жителей и гостей Верхневолжья обширную развлекательную программу, посвящённую проводам зимы и Широкой Масленице. Мероприятия пройдут 13 и 14 марта.

В субботу юных жителей Твери ждут в детском музейном центре. В 11.00 там пройдёт мастер-класс «Старинные книги своими руками», в 13:30 - занятие студии «Королевство теней», где дети будут играть теневой спектакль по сказке Дональда Биссета, в 17.00 состоится праздник «Масленица-блиноеда» от семейной этностудии «Матица». Запись на мероприятия по телефону: 8 (4822) 45-71-76.

14 марта в 13:00 в Музее тверского быта пройдёт экскурсия «В гостях у тверских купцов», записаться на которую можно по телефону 8 (4822) 52-84-04.

Различные праздничные мероприятия будут проходить в выходные и в филиалах музея в районах Верхневолжья. Так, Вышневолоцкий краеведческий музей им. Г.Г. Монаховой подготовил для детей занятие «Как на масляной неделе...», Торопецкий краеведческий музей - познавательно-игровое занятие «Здравствуй, Масленица!».

13 марта в 12:00 Осташковский краеведческий музей ждёт гостей на мастер-класс «Цветочные фантазии из фоамирана», а музей А.С. Пушкина в Торжке в 14.00 - на мастер-класс по шерстяной акварели «Цветочное настроение».

Пресс-служба Правительства Тверской области