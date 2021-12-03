Муниципалитеты Тверской области могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Города для детей.2021»

Городские и муниципальные округа, а также районы и поселения Тверской области приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Города для детей.2021». Он проводится Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В Тверской области особое внимание уделяется решению вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Наша задача – обеспечить адресный, индивидуальный подход к каждому ребенку», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Одной из основных задач конкурса станет создание благоприятных условий для развития, воспитания и самореализации детей, оставшихся без родителей, детей с особенностями развития и других групп ребят, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

Каждый муниципалитет-участник должен выполнить ряд заданий. Например, задание «Наука и технологии. Вперед в будущее» предполагает активное вовлечение детей и подростков в сферу науки и технологий. Для его выполнения необходимо проводить просветительские мероприятия, занятия по разработке и дальнейшей реализации проектов юных исследователей и изобретателей.

Еще одно конкурсное задание называется «Детский телефон доверия доступен в каждом уголке России». Оно предполагает проведение мероприятий и акций, которые в увлекательной, доступной форме доносят до детей, подростков, их пап и мам информацию о работе службы экстренной детской психологической помощи по номеру 8-800-2000-122.

Заявки на участие принимаются до 12 апреля 2021 года.

Подробнее с условиями участия в конкурсе «Города для детей. 2021», а также с календарем мероприятий программы можно ознакомиться на официальном сайте конкурса https://goroda-detyam.ru/uchastnikam/.

Пресс-служба Правительства Тверской области