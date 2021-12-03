Общественность Тверской области назвала актом вандализма загубленные в посёлке Новозавидовский сосны

Общественность Тверской области возмущена произошедшим в поселке Новозавидовский Конаковского района, где неизвестные уничтожили сосны. Молодые деревца были высажены местными активистами в прошлом году в память о погибших героях Великой Отечественной войны в рамках международной акции «Сад Памяти».

«Акты вандализма в отношении объектов, связанных с нашей памятью о Великой Отечественной войне, о Великой Победе, – это позор. Позор не только для тех, кто осмелился их совершить, но и для тех, кто воспитывал этих людей. В нашей стране просто недопустимо такое отношение к исторической памяти», - считает Генрих Левкович, председатель Тверской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Сообщение о происшествии появилось в социальных сетях. На видео видно, что уничтоженными оказались лишь сосны, посаженные во время акции, другие насаждения не тронуты.

«Это возмутительно. Считаю, что люди, которые это совершили, недостойны считаться потомками поколения победителей. Их поступок – не просто глупость, а глумление над нашей историей. Надеюсь, вандалы будут найдены и наказаны» - отметила Анна Филимонова, руководитель Тверского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Со своей стороны полиция уже начала проверку по данному факту. Местные власти совместно с общественностью планируют весной при наступлении благоприятных погодных условий восстановить сад.

В Тверской области особое внимание уделяется сохранению памяти о героях, защищавших Отечество, о тех, кто в годы войны проявил стойкость и мужество перед лицом врага. Кроме того, воспитание и патриотическая работа с подрастающим поколением являются важнейшей частью образовательного процесса в регионе.

«Наша общая задача – вырастить не только грамотное, но и ответственное поколение, которое искренне любит Отечество, гордится его историей и готово принять эстафету у отцов и дедов»», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Один из примеров такой работы – участие Верхневолжья в международной акции «Сад Памяти», которая стартовала весной 2020 года. Её целью было высадить 27 млн деревьев в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне воинов и создать новые памятные места на патриотической карте страны. Лидером Центрального федерального округа по высаженным деревьям стала Тверская область. На территории региона было высажено 6,3 млн деревьев, тогда как во всем ЦФО - более 10 млн саженцев. Участниками акции в 2020 году стали не только взрослые, но и дети, начиная с дошкольного возраста.

В этом году в Тверской области акция «Сад Памяти» в честь погибших в Великой Отечественной войне будет продолжена. Она приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны.