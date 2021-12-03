В Твери отметят Всемирный день поэзии

С 19 по 21 марта в Твери в Доме поэзии Андрея Дементьева традиционно отметят Всемирный день поэзии. Будет подведены итоги Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок», пройдёт встреча конкурсантов с профессиональными литераторами.

Традиция проведения ежегодного Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок» заложена Лауреатом Государственной премии СССР, почётным гражданином Твери и Тверской области, поэтом Андреем Дементьевым.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя считает, что конкурс служит мастерской для творческого поиска и профессионального роста талантливых мастеров слова. Не случайно в регионе учреждена Всероссийская поэтическая премия имени Андрея Дементьева для молодых поэтов и профессиональных литераторов.

В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией формат конкурса изменён и пройдёт в офлайн и онлайн режимах. Будет организована онлайн-трансляции мероприятия для тех конкурсантов, кто не сможет приехать в Тверь. Председатель жюри, писатель, поэт, драматург Юрий Поляков, ректор Литинститута имени Горького Алексей Варламов и литературный критик Павел Басинский ответят на вопросы участников конференции и проведут дистанционный мастер-класс.

Кроме того, Дом поэзии Андрея Дементьева организовал показ моноспектакля «Лица. Эффект отсутствия» в исполнении певца, поэта, композитора Марка Тишмана. В постановке переплетены времена, а также судьбы, характеры и истории самых разных людей. Спектакль с аншлагом идёт в Московском государственном театре «У Никитских ворот». Увидеть постановку у жителей и гостей Твери будет возможность 20 марта в 18.00 в Тверской академической областной филармонии. Перед началом спектакля состоится вручение первой Всероссийской премии имени Андрея Дементьева.

Кроме того, в эти дни запланировано проведение круглых столов в Тверской областной научной библиотеке имени А.М. Горького. 20 марта в 15.00 там выступит Юрий Поляков по теме «Зачем вы, мастера культуры?», 21 марта в 15.00 презентацию книги «Соня уйди!» проведут соавторы - лауреат Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зелёный листок» Екатерина Барбаняга и литературный критик Павел Басинский.

20-21 марта в Доме поэзии будет работать открытый микрофон, пройдут литературные консультации для молодых авторов.

28 марта в 17.00 в Тверском академическом театре драмы состоится концерт легендарного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова «Песни нашей Победы». Это событие, инициатором которого также выступил Дом поэзии Андрея Дементьева, должно было произойти в марте 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса концерт был перенесён. Ансамбль представит программу «Песни нашей Победы», приуроченную к 75-летию Великой Победы.

Пресс-служба Правительства Тверской области