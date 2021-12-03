150 волонтеров будут помогать проводить голосование за объекты благоустройства в городах Тверской области

До 22 марта продлится регистрация добровольцев в волонтерские штабы, которые будут оказывать помощь в голосовании на общероссийской платформе за объекты, которые благоустроят в 2022 году. Всего участие в этой работе смогут принять 150 волонтёров региона.

11 городов Тверской области заявили 49 проектов на голосование по выбору объектов для благоустройства. Все они будут размещены на специальной платформе za.gorodsreda.ru. Список территорий, которые станут более современными и комфортными, определяет сами жители.

Создание комфортной городской среды в Тверской области 4 марта стало одной из тем прямого эфира на телеканале ««Россия 24 - Тверь» с участием Губернатора Игоря Рудени.

«Есть разные подходы к развитию городской среды, и сами люди голосуют за то, какую бы территорию они хотели развивать, в каком стиле и с какой функциональностью. Хотел поблагодарить Правительство РФ за возможность развивать это направление, мы дальше будет активно участвовать в проектах по развитию малых городов и исторических центров Тверской области», – сказал Игорь Руденя.

Волонтеры будут информировать граждан о проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды. Через добровольцев можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать — всего лишь по номеру телефона.

Предполагается, что волонтёры будут работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах. Все они будут обеспечены планшетами для голосования.

Чтобы стать частью команды волонтеров, нужно оставить заявку на сайте www.dobro.ru — https://dobro.ru/event/10041785.

Рейтинговое голосование по выбору общественных территорий для благоустройства будет проходить с 26 апреля по 30 мая. Зайти на единую платформу по голосованию za.gorodsreda.ru можно будет через Госуслуги или мобильное приложение. Кроме того, в каждом городе местным жителям будут предложены альтернативные способы голосования за проекты.

Принять участие в голосовании может каждый гражданин России старше 14 лет - он может отдать свой голос за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства.

Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства. Работы будут выполнены в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

От Тверской области проекты представляют города с населением свыше 20 тысяч человек – это Тверь, Бежецк, Бологое, Конаково, Нелидово, Кимры, Осташков, Ржев, Вышний Волочек, Торжок и Удомля.

Всего с 2017 по 2020 год в Верхневолжье по программе формирования комфортной городской среды было благоустроено 248 общественных территорий, 267 дворов и 16 городских парков. За прошлый год работы выполнены на 113 объектах – это парки и скверы, площади, придомовые территории.

Пресс-служба Правительства Тверской области