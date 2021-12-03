270 центров «Точка роста» появятся в сельских школах Тверской области за три года

С 2021 года в течение трех лет в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Верхневолжья, в рамках реализации национального проекта «Образование» ежегодно будут открываться 90 центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». В регионе появится также еще один «Кванториум» - в Ржеве. Вопросы рассмотрены на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое 12 марта провел Губернатор Игорь Руденя.

Комплексное развитие сельских территорий, в том числе создание условий для получения детьми качественного образования – одна из ключевых задач, решение которой направлено на улучшение демографической ситуации в регионе.

«В каждом муниципалитете Верхневолжья у ребят должны быть возможности для получения дополнительного образования. Уверен, что это скажется на развитии наших юных жителей», – считает Игорь Руденя.

Обучение в центрах будет вестись по таким учебным предметам, как физика, биология и химия. Это позволит повысить качество общего образования в сельских школах, расширит возможности ребят в освоении предметов.

В каждую «Точку роста» будет поставлено необходимое компьютерное оборудование, в том числе ноутбуки, 3D принтеры, цифровые микроскопы, образовательные конструкторы для блочного программирования и механики, учебный робот-манипулятор и другое. Будут созданы лаборатории по биологии, химии, физике, физиологии, экологии и нейротехнологии.

Кроме того, на заседании Президиума принято решение о создании на базе Ржевской школы №4 детского технопарка «Кванториум». Он позволит порядка 600 детям ежегодно проходить обучение по естественно-научным и техническим предметам, а также охватывать более 4 тысяч ребят мероприятиями, которые будут проходить на базе технопарка.

Предполагается, что Ржевский филиал «Кванториума» будет открыт в 2022 году.

Также в регионе работает мобильный «Кванториум», в этом учебном году он проводит занятия с детьми в Оленинском, Западнодвинском и Селижаровском муниципальных округах, Ржевском, Рамешковском и Кесовогорском районах.

Первый детский технопарк «Кванториум» открылся в Твери в 2018 году на базе Тверского областного Центра юных техников. Здесь проходят занятия для тверских школьников в возрасте от 12 до 17 лет.

В 2019-м году «Кванториум» Твери занял первое место среди 110 детских технопарков России в рейтинге Федерального оператора сети детских технопарков.

Проекты тверских кванторианцев неоднократно побеждали во всероссийских соревнованиях, участвовали в международном соревновании инженерных команд.

Пресс-служба Правительства Тверской области