Компании Тверской области представляют свой потенциал на международной строительной выставке в Москве

Тверские предприниматели принимают участие в Международной строительной выставке RosBuild в «Экспоцентре». Регион представляют восемь компаний.

Губернатор Игорь Руденя считает – участие тверских производителей в событиях международного уровня способствует продвижению местной продукции на российском и мировом рынках, увеличивает экспортный потенциал региона.

Стенд Тверской области посетил Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин. Продукция тверских предприятий привлекла внимание представителей различных регионов. Например, компания «ПСК ПОЗИТИВ» заинтересовала инвесторов из Новосибирска, Московской и Тульской областей.

Большой интерес вызвала также продукция компании «Дерево жизни» – резные наличники, карнизы, балюстрады, деревянные карты и ширмы.

«Люди благодарят нас за то, что занимаемся этим делом, показывают фотографии своих домов, чтобы мы могли прямо здесь примерно оценить стоимость отделки. Думаю, выставка сыграет роль в развитии нашего дела», – рассказала руководитель компании «Дерево жизни» Алла Фомина.

В выставке приняли также участие компании «РуссКирпич», «Пластик-Строймаркет», «Инноформа», «Геотек», ИП Кулюшин А.А., «Бриарей». Все предприниматели участвуют в выставке бесплатно – расходы на аренду площади, организационный взнос, монтаж стенда берёт на себя центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес».

«На таких выставках могут заключаться контракты, которые обеспечивают работу предприятия на год вперёд. Обеспечение бесплатного участия в них - одна из самых эффективных мер поддержки малого и среднего бизнеса», – отметил координатор центра «Мой бизнес» Тверской области Михаил Окороков.

Узнать подробности и подать заявку на участие в выставках можно по ссылке – https://mybusiness69.ru/measure/uchastie-v-vystavochnykh-meropriyatiyakh-v-rossii-i-za-rubezhom-kollektivnyy-stend/.

Пресс-служба Правительства Тверской области