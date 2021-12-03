Модельные библиотеки откроются в Тверской области в 2021 году

В рамках реализации национального проекта «Культура» в Тверской области будут созданы три модельные муниципальные библиотеки. Вопрос рассмотрен 12 марта на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Игорь Руденя считает, несмотря на внедрение цифровых технологий, библиотеки, особенно в сельской местности и отдалённых территориях, должны оставаться культурно-общественными центрами.

Модельные библиотеки будут установлены в Андреапольской и Лихославльской детских библиотеках, а также в Вышневолоцком центре детского и семейного чтения.

В помещениях будут проведены ремонтные работы, заменена электрика. Планируется закупить специализированное оборудование, в том числе ноутбуки, проекторы, экраны, фотоаппараты, интерактивные панели, телевизоры и электронные книги. Будет обновлена мебель, приобретены новые книги, а также проведено обучение сотрудников.

Открытие модельных библиотек запланировано до 1 сентября текущего года.

Модельный стандарт библиотек предусматривает создание современного библиотечного пространства, отвечающего запросам посетителей разных возрастов и потребностей. Там могут располагаться дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории для всех возрастных групп. Библиотеку можно переформатировать в центр культурной жизни муниципального образования. Кроме того, в учреждениях создаются все условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья.

Пресс-служба Правительства Тверской области