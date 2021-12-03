МИТРОПОЛИТ АМВРОСИЙ ПОСЕТИЛ КОНАКОВСКИЙ РАЙОН

Глава Тверской митрополии побывал в Ильинском приходе села Селихово.

В начале визита Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий совершил Божественную литургию в Ильинской церкви. Владыке сослужили Благочинный Конаковского округа протоиерей Пётр Дубяго, настоятель храма протоиерей Виктор Гуров, клирики благочиния.

Во время визита Митрополит встретился с главой Конаковского района Олегом Лобановским, заместителем главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородиной, начальником управления образования Михаилом Кожеховым. В дружеской обстановке были затронуты вопросы духовной жизни района, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, взаимодействия муниципалитета и церкви. Также речь шла о культурных и духовных традициях, объединяющих жителей Конаковского района.

Владыка познакомился с деятельностью творческих мастерских, кружков и секций ДЮЦ «Новая Корчева». Для Митрополита была организована выставка работ воспитанников центра, творческие детские коллективы подготовили для высокого гостя небольшой концерт. Митрополит высоко оценил работу по духовно-нравственному воспитанию молодежи в Конаковском районе: «Хорошо, что в Конаковском районе есть учреждения дополнительного образования, которые поддерживает муниципалитет. В «Новой Корчеве» уделяется много внимания нравственному аспекту в воспитании детей, формированию у обучающихся патриотических чувств и духовно-нравственных ориентиров. Здесь не только обучают детей музыке, пению, различным видам народного творчества, но и погружают ребят в православную культуру», - отметил Митрополит.

В следующий свой визит в наш район владыка планирует познакомиться с творчеством хористов из Конаковской хоровой школы мальчиков и юношей. В феврале он побывал на их театрализованном представлении в Тверской областной филармонии, и выступление участников Конаковской ХШМиЮ ему очень понравилось.