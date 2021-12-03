ОТ ПЯТНИЦЫ ДО ПЯТНИЦЫ Анонс выходного дня... и не только

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
12 марта (пятница)
- Концерт хореографической группы «FASHION», ДК «Современник», начало в 18.00. Стоимость билета 150 р.
13 марта (суббота)
- Региональный турнир по самбо «Юный самбист», ФОК «ДЮСШ единоборств», начало в 11.00. Без зрителей.
- Праздничный концерт «Навстречу Масленице», фойе ДК «Современник», начало в 13.00. Вход свободный.
- «Масленица-блинница», весны именинница. Центральная библиотека, ул. Горького, 3, начало в 14.00. Вход свободный.
- Музыкальная сказка с оркестром «Синюшкин колодец». Дом музыки, ул. Промышленная, 1. Начало в 17.00. Стоимость билета 250 рублей.
14 марта (воскресенье)
- «Широкая Масленица» - в с.Завидово, с 10 часов, у Храмового комплекса; в д.Мокшино, с 11 часов, на площади у Досугового центра.
- Лыжные гонки, суперспринт 100 метров, стадион в конаковском бору. Начало в 11.00
- Праздник «Здравствуй, Масленица» на центральной площади г. Конаково. Начало в 14.00, вход свободный.