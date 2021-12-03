МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Растём с «Точкой роста»



В Конаковской средней общеобразовательной школе №2 создан центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

«Для Тверской области выполнение национального проекта «Образование» даёт возможность решить ряд ключевых вопросов развития региона. Это обеспечение доступа к качественному образованию детей и молодёжи вне зависимости от места жительства, внедрение цифровых технологий в процесс обучения и воспитания», - считает губернатор Игорь Руденя.

Центр «Точка роста» формирует у обучающихся современные знания и навыки, в том числе по таким предметам, как «Информатика», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности».

Программы центра дают школьникам навыки работы в команде, помогают подготовиться к различным конкурсам, учат основам робототехники, трехмерного моделирования. Кроме того, дети учатся оказывать первую медицинскую помощь, играть в шахматы, создавать медиапродукты.

В МБОУ СОШ № 2 г.Конаково в 2020 году в двух классах проведен косметический ремонт. Поставлено необходимое для учебы в центре «Точка роста» оборудование: 3D-принтер, ноутбуки, интерактивный шлем виртуальной реальности, квадрокоптер, учебная мебель, тренажёр-манекен для отработки навыка оказания первой медицинской помощи при ранениях, МФУ и прочее оборудование, в том числе для работы по предмету «Технология».

5 педагогов школы прошли курсы повышения квалификации по проектам «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда» на базе детского технопарка «Кванториум». Преподаватели составили и успешно реализуют рабочие программы дополнительного образования по направлениям: «Информатика», «Технология», «ОБЖ». Составлено расписание занятий дополнительного образования для обучающихся 1 - 11 классов. 76 (21 процент) обучающихся нашей школы в возрасте от 8 до 17 лет с интересом посещают кружки: «Я - исследователь. Мои первые проекты» (1, 4 классы), «Увлекательный мир шахмат» (1 - 11 классы), «Игровое программирование» (5 - 7 классы), «Геоинформационные пректы» (6 - 8 классы), «Я создаю мультик» (5 - 9 классы), «Эрудит» (2 - 3 классы), «Биоконструктор» (8 - 11 классы).

Каждый учитель понимает, что дополнительное образование способствует расширению образовательного пространства, создаёт условия для развития ребёнка, формирует учебную мотивацию. Занятия проходят в живой интересной для детей форме. Двери нашей «Точки роста» открыты для всех желающих учиться и развиваться в дополнительной внеурочной деятельности. Приглашаем учеников из других школ города Конаково расти вместе с «Точкой роста».

ПРИВИВКА ОТ КОВИДА: КОЛОТЬ НЕЛЬЗЯ ПРОМЕДЛИТЬ



Запятую в этом предложении каждый житель Конаковского района должен поставить сам, вакцинация - дело важное и нужное, но добровольное.

Массовая вакцинация против COVID-19 в разгаре. В Конаковском районе прививочная кампания начата 28 января, прививки теперь делают не только врачам, учителям, другим группам риска. Записаться могут все желающие. О том, как подготовиться к прививке, когда появится иммунитет и как долго вакцина сможет защищать человека от заражения, мы говорим с врачом Конаковской ЦРБ Галиной Костиной.

- Галина Анатольевна, какой вакциной прививают жителей района?

- «Спутником V», разработанным НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

- Нужно ли делать тест на наличие антител перед прививкой?

- Если человек не знает, болел он или нет, но у него нормальная температура тела и нет никаких подозрительных симптомов, то обследование перед вакцинацией не является обязательным.

- Как готовиться к прививке?

- Если человек не болел в последний месяц, то особая подготовка не нужна. А вот людям с хроническими заболеваниями вакцинироваться нужно вне обострения хронического заболевания. Чтобы облегчить реакцию организма на прививку, ослабленным больным нередко назначают приём лекарств за несколько дней до прививки и после неё, астматикам увеличивают дозу ингаляционных препаратов, диабетикам рекомендуют более внимательно контролировать уровень сахара в крови, гипертоникам на короткое время назначают дополнительные препараты для снижения давления, аллергикам - антигистаминные препараты. Важно понимать, что схема профилактических мер зависит от основного заболевания и все препараты назначает только лечащий врач.

- Нужно ли прививаться тем, кто точно знает, что переболел ковидом?

- Переболел - еще не значит, что приобрел иммунитет. К сожалению, мы сталкиваемся с переболевшими пациентами, которые заболевают повторно. И иногда в более тяжелой форме. Мы рекомендуем сделать прививку, когда количество антител недостаточное и надо усилить защиту организма.

- Правда ли, что после первого этапа прививки увеличивается вероятность заражения ковидом, так как иммунитет падает?

- Антитела к коронавирусной инфекции появляются уже спустя несколько дней после первого этапа вакцинации. Другое дело, что их может быть недостаточно для того, чтобы защита была полностью надёжной. Поэтому риск заразиться коронавирусом между первым и вторым этапами существует, но он не выше, чем до вакцинации. Важно соблюдать меры предосторожности между первой и второй прививками.

- После вакцинации носить маску обязательно?

- Конечно. Прививка не даёт стопроцентной гарантии, что вы не заразитесь коронавирусом. Другое дело, что у привитых людей коронавирусная инфекция протекает в более лёгкой или бессимптомной форме.

- Как вести себя после прививки?

- В течение трех дней после вакцинации нельзя мочить место инъекции, посещать сауну, баню, принимать алкоголь и избегать чрезмерных физических нагрузок. Важно не переохлаждаться, не перегреваться и избегать стрессов.

- Какие симптомы могут появиться после прививки?

- Чаще всего у привившихся возникают гриппоподобные симптомы - ломота в суставах, озноб, повышение температуры тела. Такие симптомы могут появиться в течение трех дней после вакцинации, но обычно это происходит в первый вечер или на следующий день. Если температура поднимается ощутимо, например, до 39 градусов, то можно принять парацетамол или нестероидный противовоспалительный препарат, например, ибупрофен.

- «Спутник V» защищает от мутировавшего коронавируса – британского, бразильского или южноафриканского штаммов?

- Имеющиеся мутации коронавируса незначительны, поэтому вакцина защищает от всех известных штаммов COVID-19.

- Назовите причины, по которой прививка необходима?

- Во первых, те, кто еще не переболел COVID-19, вакцинируясь, имеют все шансы этого избежать.

Во-вторых, вакцинация снижает уровень тревожности, создает ощущение защищенности, стабилизирует психику не только самих вакцинированных, но и окружающих .

Ну и, в-третьих, только массовая вакцинация сможет остановить пандемию коронавируса, а это значит, чем быстрее у нас выработается коллективный иммунитет, тем быстрее мы вернемся к обычной жизни.

- Как записаться на прививку?

- На вакцинацию можно предварительно записаться по телефону 4-28-80, через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122».

АКЦИЯ В ДЕНЬ 8 МАРТА



В Международный женский день 8 Марта на центральной площади города Конаково прошла акция, которую провели члены поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» совместно с молодежью Конаковского района. Всем женщинам участники акции вместе с добрыми пожеланиями дарили яркие воздушные шарики и раздавали листовки с правилами безопасного поведения и правилами поиска пропавших людей.



Подготовила Ирина ТРЕТЬЯКОВА